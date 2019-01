Terzo posto in Russia per le danzatrici fiorentine Sancat

“Una grande gioia per Firenze e per le ragazze della Sancat che hanno portato la danza sportiva fiorentina ai vertici mondiali con un bellissimo terzo posto al concorso internazionale di Sochi in Russia. Ottimo risultato anche per gli allievi di Firenze&Danza che si piazzano quarti”. Così l’assessore allo Sport Andrea Vannucci e il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi commentando il terzo posto di Martina Bechi, Irene Rogai e Carlotta Cherici per la Sancat e il quarto posto degli allievi di Firenze&Danza al concorso internazionale di danza sportiva moderna in corso a Sochi in Russia. Gli atleti sono cresciuti sportivamente nelle scuole di danza del Quartiere 2. Al concorso hanno partecipato rappresentative da tutto il mondo, dopo le selezioni nei rispettivi paesi.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze