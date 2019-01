Toscana Atletica Empoli, Ancillotti parla dei suoi saltatori

Intervista con Roberto Ancillotti, allenatore specializzato nei salti della Toscana Atletica Empoli Nissan Brogi e Collitorti, sull'anno sportivo trascorso.

Com'è andata la scorsa stagione?

È stato un anno positivo per i miei atleti, con delle punte di eccellenza, come per esempio Adama Niang, che ha ottenuto un ottimo sesto posto nei campionati italiani Juniores di salto triplo, migliorando di molto il proprio personale. In generale, comunque tutti i ragazzi hanno ottenuto risultati positivi e si è formato un bel gruppo, nonostante le difficoltà che ancora abbiamo ad allenarci nell'impianto di Empoli.

E invece quest'anno com'è iniziato?

Sono arrivati dei nuovi ragazzi interessanti, che sono passati di categoria, credo che in generale potremmo toglierci delle belle soddisfazioni, poiché buona parte del gruppo si allena in modo assiduo, poi ovviamente le gare, dove subentrano numerosi fattori, ci daranno la risposta.

Quali sono le particolarità che riguardano i saltatori in una stagione?

Sicuramente il fatto che le gare indoor, che partiranno a breve, sono oggettivamente più divertenti per noi, poiché non subentrano alcuni fattori come il vento ole condizioni climatiche, che ci creano problemi non indifferenti. I mesi di Gennaio e Febbraio, pertanto, sono quelli che possono darci le maggiori soddisfazioni. I nostri allenamenti procedono spesso su una doppia periodizzazione, in virtù del fatto che indoor e outdoor sono divisi fra loro.

In questo, devo dire che ringrazio i miei atleti che hanno sempre avuto una grande disponibilità, nonostante i loro impegni personali, per portare avanti i loro allenamenti con impegno e costanza.

Fonte: Toscana Atletica Empoli

