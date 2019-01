Tuttocuoio-Pianese, Benedetti fa scendere dal podio la capolista

TUTTOCUOIO: Lombardi, Lischi, Bertolucci (65' Bianciardi), Guidelli, Cascone, Gorzegno, Franchi (72' Bellante), Manetti, Di Paola, Fino (65' Segantini), Malotti (51' Giani - 90' Sadotti). A disposizione: Giannangeli, Segantini, Sheji, Bianciardi, Patteri, Di Virgilio, Giani, Sadotti, Bellante. All. Masini

PIANESE: Wroblewski, Selimi (89' Sakaj), Di Mascio, Grea, Bonati, Simeoni, Benedetti L., Catanese, Buongiorno (77' Rinaldini), Brenci (67' Benedetti G.), Bianchi. A disposizione: Lombardini, Dell Aquila, Sakaj, Ravanelli, Benedetti G., Esposito, Simoni, Trotta, Rinaldini. All. Masi

La differenza reti fa scendere dal podio il Tuttocuoio che quest'oggi è stato sconfitto dalla Pianese nel campo amico di Leporaia. A 41 punti ora in classifica troneggia anche il GhiviBorgo, che ha pareggiato contro i bianconeri del Viareggio.

Torniamo al match sfortunato per i pontaegolesi: continuano le prestazioni altalenanti degli ultimi match. Stavolta i ragazzi di Masini si fanno beffare appena al terzo minuto di gioco del primo tempo dal bomber Benedetti. La partita purtroppo non si sblocca e agli amiatini fa gioco per restare nella parte alta della classifica.

Tutte le notizie di Calcio