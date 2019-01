Il vescovo Migliavacca incontra sindaci e forze dell'ordine: ecco i 10 temi della politica

Il vescovo di San Miniato Andrea Migliavacca ha incontrato oggi, 13 gennaio, in episcopio i rappresentanti delle istituzioni (sindaci, politici, forze dell'ordine, il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori) per la tradizionale consegna del messaggio del Papa per la Giornata della Pace. Il tema di quest'anno, "La buona politica è al servizio della pace", ha offerto lo spunto per una riflessione specificamente dedicata ai risvolti etici dell'attività delle istituzioni. Dopo aver commentato brevemente alcuni brani del messaggio di papa Francesco, monsignor Andrea Migliavacca ha illustrato i 10 temi centrali per la politica oggi: Formazione, Europa, Lavoro, Integrazione, Ambiente, Comunicazione, Speranza, Equilibrio, Buone prassi, Mondialità.

