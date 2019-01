Vigili del fuoco e tecnici Publiacqua sono all'opera in via dei Viani a Firenze, quartiere Isolotto, per una voragine che si è aperta nel pomeriggio. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio e la polizia municipale ha chiuso la strada immediatamente. Pare che la rottura di un tubo dell'acquedotto abbia causato una grossa perdita d'acqua occulta che ha smantellato l'asfalto

Tutte le notizie di Firenze