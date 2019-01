Amministrative Firenze, Xekalos (M5s): "Andremo alle elezioni da soli"

Non è contraria a replicare il modello nazionale in scala locale con un contratto di governo tra M5s e Lega per le Elezioni comunali di Firenze Arianna Xekalos, capogruppo M5s a Firenze. La consigliera punta all'obiettivo di "contrastare Dario Nardella" ma aggiunge che "alla fine come abbiamo sempre fatto ci presenteremo da soli, almeno al primo turno". Lo ha detto il capogruppo M5s in Palazzo Vecchio Arianna Xekalos in consiglio comunale a Palazzo Vecchio. "Dipende con chi si parla" prosegue "Io non sono contraria" a questa possibilità, ma "da quello che mi risulta altre persone lo sono".

Tutte le notizie di Firenze