Anziana rapinata in casa da due banditi a Fucecchio

Una rapina in piena regola, senza il travestimento da falsi addetti del gas. La disavventura di una 80enne avvenuta a Fucecchio lo scorsao sabato 12 gennaio è riportata quest'oggi sulle pagine de 'La Nazione'. In due si sarebbero introdotti in casa della donna forzando una finestra. Una volta a tu per tu con l'anziana l'hanno bloccata e poi si sono messi a cercare oggetti di valore nelle camere. Poi la fuga. La donna è riuscita a chiedere aiuto da sola e sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Empoli. Non avrebbe riportato ferite rilevanti.

