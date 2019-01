Assemblee pubbliche 'Dire Fare Condividere', riparte il tour nelle frazioni

Sindaco e giunta incontrano i cittadini, primo appuntamento mercoledì 16 gennaio al Bigallo. Casini: “Tutti invitati per fare insieme il punto sui temi più urgenti quartiere per quartiere”

Nuove assemblee pubbliche con i cittadini, una per ogni frazione, a partire dal 16 gennaio. Riparte il tour sul territorio del sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini e della giunta per fare il punto insieme alla popolazione sulle tematiche più urgenti quartiere per quartiere. Il primo appuntamento del nuovo ciclo di assemblee pubbliche “Dire Fare Condividere” si svolgerà al Bigallo questo mercoledì alle 18. L'incontro è in programma nella sala del Bigallino (Antico Spedale del Bigallo, via del Bigallo e Apparita 14) ed è aperto a tutti. Insieme al sindaco saranno presenti la vicesindaca con delega al sociale Ilaria Belli, l'assessora allo sviluppo economico Francesca Cellini, l'assessora alla cultura Annalisa Massari e gli assessori a urbanistica e lavori pubblici, Paolo Frezzi e Enrico Minelli.

“Siete tutti invitati. Sarà l'occasione per discutere insieme ai cittadini le tematiche più sentite e impellenti per il territorio – spiega Casini -. Al Bigallo, ad esempio, presenteremo le nuove misure sul fronte della sicurezza che la nostra amministrazione comunale sta per mettere in campo. A partire dal controllo di vicinato, il lavoro di squadra tra istituzioni, forze dell'ordine e cittadini per un presidio sempre più capillare e strutturato del territorio, ormai ai nastri di partenza. Ma ci sarà modo di parlare anche di molto altro, di viabilità, parcheggi e welfare, di ambiente e cultura, in un luogo come il Bigallo che rappresenta uno dei fiori all'occhiello del nostro patrimonio artistico e per il quale abbiamo numerosi progetti di valorizzazione”.

L'assemblea del Bigallo sarà seguita nelle settimane successive, entro la fine di febbraio, da altri incontri in programma in tutte le frazioni. Le date sono ancora in corso di definizione, si svolgeranno due assemblee nello stesso giorno, una alle 18 e l'altra alle 21.15. Le prossime tappe saranno Villamagna e Rimaggio; Case di San Romolo e Candeli; Osteria Nuova e Sorgane (quest'ultima assemblea insieme al Quartiere 3 di Firenze); Lappeggi e Ponte a Niccheri; Vallina e Bagno a Ripoli; Ponte a Ema e la Fonte; San Giusto a Ema e Grassina; San Donato in Collina; Quarate e Antella; Balatro e Capannuccia. Dall'inizio del mandato, l'amministrazione comunale ha effettuato oltre sessanta assemblee pubbliche nelle frazioni con il ciclo di incontri “Dire Fare Condividere”.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa

