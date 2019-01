Spaccata con un mezzo pesante contro la vetrata della filiale Mps di Calenzano. È successo nella notte appena trascorsa in via Vittorio Emanuele III e i ladri hanno portato via lo sportello bancomat. Sul posto i carabinieri della compagnia di Signa. Il danno è da quantificare e le indagini in corso.

