Contributo per figli con disabilità grave, come presentare le domande a Quarrata

Contributo per figli con disabilità grave: da martedì 15 gennaio si possono presentare le domande

Da domani, martedì 15 gennaio 2019, è possibile presentare le domande per il contributo per figli minori con disabilità grave.

La Regione Toscana ha infatti confermato anche per gli anni 2019 - 2021 il contributo regionale di € 700 per le famiglie con figli minorenni in condizione di handicap grave certificato (art. 3 , comma 3 della L.104/1992). Le domande possono essere presentate da domani fino al 30 giugno 2019 presso l'Urp del Comune di Quarrata, in Via Corrado da Montemagno, 19 - c/o La Civetta nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì 08.30/12.30 - sabato 8.30/12.00 - martedì pomeriggio 14.30/17.30

Ai fini dell'erogazione del contributo è considerato minore anche il figlio che compie il diciottesimo anno di età nell'anno di riferimento del contributo.

Per presentare l'istanza occorrono alcuni requisiti, consultabili sulla homepage del sito istituzionale del Comune di Quarrata http://www.comunequarrata.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7584 e riportati sul materiale informativo predisposto dal Servizio Sociale del Comune.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Quarrata