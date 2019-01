Coppa Italia, Savino Del Bene: "Missione domare Il Bisonte"

Sei vittorie in fila e la necessità di continuare a correre. La Savino Del Bene di coach Carlo Parisi ha raccolto ieri contro Chieri il sesto successo consecutivo in campionato ed adesso si prepara all'impegno di Coppa Italia. Scandicci infatti tornerà in campo domani sera (martedì 15 gennaio 2019 ore 20.30) al Mandela Forum per la gara d'andata dei quarti contro le “cugine” de Il Bisonte Firenze. La formazione di Parisi, eliminata lo scorso anno da Monza, vuole rifarsi e in questa stagione proverà ad aggiudicarsi il pass per la Final Four di Verona sconfiggendo Firenze nel doppio incontro dei quarti.

EX E PRECEDENTI – Tre le ex dell'incontro, due nelle fila della Savino Del Bene, una nel roster de Il Bisonte. Nella squadra di Carlo Parisi giocano infatti Federica Mastrodicasa (per due stagioni in A2 con la maglia de Il Bisonte) e Valentina Zago (a San Casciano tra il 2009 e il 2011). Firenze ha invece nella sua rosa la centrale Sara Alberti, che nel 2015-2016 ha fatto il suo esordio in A1 proprio con la maglia della Savino Del Bene.

Quello di domani sera sarà il 16esimo episodio della sfida tra Il Bisonte e la Savino Del Bene e la prima occasione in cui le due squadre si affronteranno in Coppa Italia di Serie A1. Nei 15 precedenti sono 9 le vittorie ottenute da Scandicci, mentre in 6 occasioni si è imposta Firenze. In questa stagione il derby è già andato in scena durante l'undicesima giornata di campionato. Il 23 dicembre 2018 infatti al Palazzetto dello Sport di Scandicci la Savino Del Bene si è imposta 3-2 sulla formazione di coach Caprara. La gara di ritorno dei quarti inizialmente in programma per domenica 20 gennaio, sarà invece disputata il giorno precedente (sabato 19 gennaio 2019).

LE PAROLE DI COACH CARLO PARISI: “Sono contento che la partita di campionato col Bisonte andò in quel mondo perché ci fece capire che sono una squadra che ha raccolto meno di quelle che sono le loro reali potenzialità. Firenze gioca bene e si è visto anche sabato con Casalmaggiore. Sono contento perché arriveremo sapendo che Il Bisonte farà quello che fece a Scandicci, dovremo essere bravi a limitare la veemenza che loro hanno avuto qua da noi e questo deve restare nella nostra testa”

LE AVVERSARIE – Il Bisonte Firenze è settimo nella classifica di A1 e con 23 punti è staccato di 13 lunghezze dalla Savino Del Bene. La formazione di coach Giovanni Caprara nell'ultimo turno di campionato ha perso 3-2 in casa di Casalmaggiore. Nel derby di domani la formazione fiorentina dovrebbe schierarsi con un 6+1 composto da Dijkema al palleggio, Lippmann da opposto, Daalderop e Sorokaite in banda, con Alberti e Popovic da centrali. Il libero sarà Parrocchiale.

IN TV – La partita fra Il Bisonte Firenze e la Savino Del Bene Scandicci sarà trasmessa in diretta streaming da LVF TV, la web tv della Lega Pallavolo Serie A Femminile visibile agli abbonati in HD. La partita sarà inoltre trasmessa in differita da Tele Iride, giovedì 17 gennaio alle ore 22.10 e venerdì 18 gennaio alle ore 16.30.