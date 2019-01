Corso formativo Fettunta, iscrizione prorogata per gli Under 16

Sono state prorogate fino al 24 febbraio le iscrizioni per Fettunta, il corso formativo per i ragazzi dai 16 ai 18 anni fuoriusciti dal sistema scolastico. Il percorso forma addetti all’approvvigionamento, conservazione e trattamento delle materie prime e alla preparazione dei pasti.

Il corso, approvato dalla Regione Toscana e finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo, è realizzato dal CO&SO Empoli in collaborazione con Toscana Formazione srl e l’istituto superiore Enriques.

Il corso è interamente gratuito, in quanto finanziato con le risorse del por Fse Toscana 2014-2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

Il corso, della durata di due anni, prevede 300 ore di aula per l’acquisizione o il recupero delle competenze di base, 650 ore di attività laboratoriali, 350 ore di materie tecnico-teoriche e 800 di applicazione pratica in alternanza scuola-lavoro. Al termine del percorso verrà effettuato un esame finale, consistente in tre prove: scritta, pratica e orale, superato il quale verrà rilasciato l’attestato di qualifica Professionale.

Il progetto formativo è rivolto a 15 partecipanti. Nel caso in cui il numero delle domande sia superiore ai posti disponibili si terrà una selezione tramite un test attitudinale con domande di cultura generale e verifica della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri e un colloquio motivazionale. La partenza del corso è prevista per la fine di giugno.

Per informazioni: formazione@coesoempoli.it, tel. 0571 922451 o 335 8319738

Fonte: Co&So Empoli

