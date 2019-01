Docenti precari, mercoledì assemblea regionale all'Istituto Russell Newton di Scandicci

Dopo alcune manifestazioni dei docenti precari svoltesi a Firenze nei due mesi trascorsi, ora la questione ha attirato l'attenzione dei grandi sindacati confederali, che hanno realizzato che il fermento diffuso tra i precari della scuola, fomentato da alcuni provvedimenti presenti nella Legge di Bilancio, non può non trovare uno sbocco a livello di mobilitazione generale. La UIL Scuola è partita per prima, indicendo un'Assemblea Regionale in orario di lavoro di tutti i docenti, di ruolo e precari, per l'intera mattina di mercoledì 16 gennaio all'Istituto Russell Newton di Scandicci; sarà relatore all'Assemblea il dirigente UIL e docente precario napoletano Pasquale Vespa. Lunedì 21, sempre per l'intera mattina, sarà la volta della FLC CGIL, che convoca tutti i precari della provincia di Firenze nell'auditorium dell'Istituto Buontalenti di Via S. Bartolo a Cintoia.

, insieme al gruppo di docenti precari Tre anni per il ruolo, sarà presente in particolare all'iniziativa della UIL Scuola con un proprio presidio davanti all'Istituto Russell Newton mercoledì 16 dalle ore 8.00 fino all'inizio effettivo dell'Assemblea Regionale, previsto per le ore 9.00, e di cui è stata data regolare comunicazione alla Questura di Firenze.

Per quanto risulta dalle informazioni che ci sono pervenute dalle varie realtà territoriali - sia della provincia di Firenze, sia di altre province - l'Assemblea Regionale del 16 gennaio si preannuncia particolarmente affollata; nonostante che a indirla sia un sindacato tradizionalmente poco attivo e poco amato dai docenti precari, il fermento sociale in atto è tale che approfitta della prima occasione offerta da un sindacato rappresentativo per convogliarsi e manifestarsi vistosamente all'opinione pubblica.

Da calcoli prudenziali, riteniamo che all'Assemblea parteciperanno non meno di 300 docenti, che forse non riusciranno neppure a trovar posto nell'auditorium del Russell Newton, che pure è il più grande tra tutte le scuole della provincia di Firenze.

Valerio Cai (portavoce di Noi scuola e del gruppo docenti precari Tre anni per il ruolo).

