Formazione e lavoro: due corsi gratuiti per disoccupati e giovani tra i 15 e i 18 anni

Sono riaperte le iscrizioni al corso gratuito per “Cameriere esperto in vino e abbinamenti culinari” UC1712 Preparazione e somministrazione di bevande e snack, rivolto a disoccupati, occupati e inattivi (iscritti ai centri per l’impiego della Regione Toscana). Il cameriere è una delle professioni più richieste nel settore della ristorazione e il corso ti permette di conseguire una certificazione di competenze riconosciuta dalla Regione Toscana. Il corso è finalizzato all’inserimento e/o reinserimento nel mondo del lavoro.

Si tratta di un percorso formativo finanziato dalla Regione Toscana attraverso i fondi FSE e organizzato da Cescot Pistoia srl. I posti disponibili sono 9 di cui 4 riservati al genere femminile e prevede il contatto diretto con aziende che hanno dato la disponibilità all’assunzione in fase progettuale. E’ previsto inoltre uno stage in aziende del settore.

Il corso avrà inizio nel mese di Febbraio 2019 e le iscrizioni sono aperte fino al 7 Febbraio 2019. Per scaricare la domanda di iscrizione è possibile consultare il sito www.cescot.pistoia.it. Per informazioni contattare gli uffici Cescot Pistoia: tel. 0573/927727 – cescotpistoia@confesercenti.pistoia.it

L’intervento formativo si colloca all’interno di uno dei progetti strategici a sostegno dello sviluppo del turismo finanziati dalla Regione Toscana con risorse del Fondo sociale Europeo. Si tratta del progetto “Ermes - Azioni intEgRate per lo sviluppo della competitività nel turismo locale” realizzato da un partenariato locale che vede la collaborazione di Cescot – Confesercenti e Omnia – Confcommercio (capofila), oltre alla presenza delle stesse Associazioni di Categoria Confcommercio e Confesercenti e che da qui alla fine del 2019 prevede di mettere a disposizione del territorio provinciale di Pistoia un catalogo di corsi di formazione per chi vuole acquisire le professionalità necessaria per lavorare nel mondo del commercio e turismo.

Operatori Sala Bar per i giovani dai 15 ai 18 anni

Cescot Pistoia srl organizza un corso di Qualifica operatori sala-bar, per inserirsi velocemente nel mondo del lavoro, dal titolo BACCO BAr, riCevimento, Crescita e fOrmazione Addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla preparazione e distribuzione di pietanze e bevande (Figura 412 RRFP)

RISERVATO A 15 GIOVANI MINORENNI, DA 16 AI 18 ANNI NON COMPIUTI.

Il CORSO è GRATUITO, finanziato dalla Regione Toscana sul POR FSE 2014-2020.

Il corso è riservato a 15 giovani fuoriusciti dal percorso scolastico regolare, con eta’ compresa tra 15 e 18 anni non compiuti al momento dell’iscrizione al corso, che possano presentare 10 anni di scolarizzazione della Regione Toscana e residenti in Toscana.

La figura in uscita dal corso opera nel settore della ristorazione, in ristoranti, alberghi o mense, come aiuto cuoco. Il corso ha la durata di 2100 ore di cui n.620 di aula, n.650 di laboratorio, n.30 Accompagnamento e n.800 di stage.) da Febbraio 2019 a Ottobre 2020

Il corso si svolgerà presso CESCOT Pistoia Via Galvani 17 e presso i laboratori della Scuola di Cucina “Cotto ad Arte” in Via Ugo Foscolo, 43/45 a Montecatini Terme (PT). Lo stage si svolgerà presso aziende del settore di riferimento della figura.

Le domande possono essere presentate fino al 28 gennaio 2019 alle ore 12.00 presso CESCOT Pistoia, Via Galvani,17 - (Zona Industriale S. Agostino) - 51100 Pistoia (PT) - dalle ore 9 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdi. Per maggiori informazioni tel. 0573/927727 fax. 0573.099959 mail cescotpistoia@confesercenti.pistoia.it

Al termine previo superamento dell’esame finale verrà rilasciato Attestato di Qualifica di III livello europeo : Addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla preparazione e distribuzione di pietanze e bevande (Figura 412 RRFP)

Fonte: Cescot Pistoia srl - Ufficio Stampa

