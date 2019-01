Elezioni Poggibonsi, il Psi favorevole alla larga coalizione di centro-sinistra

"Una larga coalizione di centro-sinistra capace di governare il cambiamento imposto da una società in continua evoluzione. Progetto interessante alla quale il PSI di Poggibonsi conferma la propria disponibilità, dopo la sollecitazione mossa dagli organi dirigenti del PD di Poggibonsi.

E’ necessario partire da un confronto su quanto realizzato in questi anni dalla Giunta Bussagli ed approfondire temi importanti quali Urbanistica, Rifiuti, Gestione servizi, formazione giovani,l’incremento consistente di fasce di povertà ecc. e con la massima attenzione alle attività produttive e commerciali per creare migliori condizioni di consolidamento per le esistenti e sviluppo per nuove possibilità. Un approfondimento importante lo richiederà anche l’unione dei comuni tra Barberino Val d’Elsa e Tavarnelle che cambia equilibri e che ci impone di riflettere sul futuro della Valdelsa.

Un confronto che deve partire dalle forze politiche, ma che deve estendersi a tutte le articolazioni della società valdelsana per capire meglio i bisogni e riuscire a dare risposte conseguenti.

Questo sarà il nostro approccio, non senza aver evidenziato la preoccupazione di noi socialisti per un quadro politico nazionale a dir poco confuso e poco rassicurante;il riformismo socialista nella storia recente e passata ha sempre combattuto fenomeni degenerativi di sovranismo e populismo .

Le forze che si riconoscono nel centro sinistra devono avviare da subito un percorso di unità e di profondo rinnovamento che parta proprio dalle realtà locali.

E’ questo lo spirito con cui ii PSI di Poggibonsi si impegnerà per dare il proprio contributo costruttivo alla fase di confronto aperta dal Partito Democratico della nostra città".

Sauro Vignozzi, Psi Poggibonsi

Tutte le notizie di Poggibonsi