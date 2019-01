Nonostante il trattamento di ossigenoterapia, si è accesa una sigaretta e si è ustionata il volto e i canali aerei. Una 72enne ospite di una rsa di Pieve Santo Stefano questa mattina è stata trasferita in elisoccorso all'ospedale fiorentino di Careggi in codice giallo. Il trasferimento in volo è avvenuto dopo la valutazione da parte dei sanitari giunti con automedica e ambulanza sulla gravità della situazione.

