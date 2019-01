Lavoro: Marzi e Fulignati cerca fattorini per la Spesa Sprint a domicilio

La ditta Marzi & Fulignati Spesa Sprint, azienda di distribuzione alimentare on line ricerca figure da inserire nel ruolo di FATTORINO PER RECAPITO A DOMICILIO.

La sede operativa è in Viale Togliatti a Sovigliana. L’interessati si occuperanno di recapitare la merce acquistata on line presso il domicilio del Cliente in area adiacente a Empoli. L’inquadramento sarà Part Time a 12/15 ore settimanali, e sarà svolto con mezzi della stessa Azienda.

Gli orari si articoleranno tra le 13:30 e le 15:30 e dalle 19:30 alle 21:30 con il sabato in aggiunta dalle 10:00 alle 12:00 circa. Il tutto per sei giorni la settimana escluso la domenica.

Detto servizio è affidato solo a possessori di patente B o superiore. Il servizio è perfettamente compatibile con studenti universitari e persone che desiderano una doppia occupazione.

E’ richiesta una minima conoscenza geografica del territorio e l’uso dei navigatori satellitari fissi o su smartphone. Inoltre è preferibile una distanza massima dalla sede di lavoro di non oltre 15 km.

Verranno presi in considerazione esclusivamente i curricula che arriveranno via mail all'indirizzo ilaria@marziefulignati.it