Lite in un locale in piazza della Stazione, arrestato pregiudicato 44enne

Arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze un pregiudicato rumeno che, identificato nel corso di una lite, è risultato gravato da un ordine di carcerazione per oltre 4 anni di reclusione, per vari reati.

Alle 21 di ieri sera, un equipaggio del NORM di Firenze è stato inviato presso un fast food della Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, dove alcuni militari dell’Esercito Italiano del 183° Reggimento Paracadutisti, impegnati nel servizio “Strade Sicure”, erano intervenuti per sedare una lite tra alcune persone.

Tra i contendenti vi era un rumeno pregiudicato di 44 anni, che da accertamenti alla banca dati è risultato essere destinatario di un provvedimento di cattura poiché condannato a 4 anni, due mesi e sedici giorni di reclusione, nonché al pagamento di una multa di 1.100 euro. L’ordine di carcerazione era stato emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Firenze in esecuzione di tre sentenze per vari reati, tra i quali atti persecutori nei confronti dell’ex compagna avvenuti in Dicomano tra il 2009 ed il 2010, nonché un furto di pannelli coibentati presso un immobile del Comune di Biccari (FG) commesso nel 2017.

Il 44enne è stato, pertanto, dichiarato in stato di arresto e tradotto presso il carcere di Sollicciano per scontare la sua pena.

