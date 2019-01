Mafie in Toscana e in Versilia, convegno organizzato dal M5S

LE MAFIE IN TOSCANA E IN VERSILIA.

25 gennaio ore 16,00 c/o Comune di Viareggio.

Partecipanti:

SEN. NICOLA MORRA, Senatore M5S e Presidente Commissione Antimafia

SEN. GIANLUCA FERRARA, Senatore M5S

DOTT. GIUSEPPE CREAZZO, Procuratore Capo della Procura di Firenze

DOTT. PIETRO SUCHAN, Procuratore Capo della Procura di Lucca

Temi da affrontare per il convegno e relativa scaletta:

1) le metodologie di infiltrazione

2) i campanelli di allarme che debbano destare attenzione ai vari operatori economici,

3) come avviene il riciclaggio di denaro,

4) le trappole utilizzate per far cadere nella rete i soggetti economici,

5) mappa dei possibili obiettivi e rischi da monitorare, Nautica, Attività Turistico/Ricettive e commercio, Rifiuti e reati Ecoambientali

6) le attività da attenzionare

possibili suggerimenti da dare ai rappresentanti del territorio (sindaci) per fare prevenzione e tenere alta l'attenzione sul problema.

7) eventuali lacune della attuale normativa da segnalare al legislatore.

Alla fine ci saranno interventi di alcuni partecipanti (iscritti a parlare) che porrano domande ai Procuratori della Repubblica ed al Presidente della Commissione Antimafia.

"Ho effettuato in Versilia dei colloqui con alcuni imprenditori legati alla recezione turistico commerciale, per confrontarmi con loro in relazione ad eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore di loro competenza. Dopo un’attenta e condivisa analisi di situazioni che si sono create nel territorio versiliese negli ultimi anni, abbiamo convenuto che il pericolo esiste. Nei mesi scorsi ci sono state importanti denunce pubbliche provenienti dal settore che certificavano tali infiltrazioni mafiose sul nostro territorio. Ho invitato tali persone all’importante incontro che ho organizzato al Comune di Viareggio per venerdì 25 gennaio (ore 16.00). Saranno presenti il Presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra, il Procuratore Capo della Procura di Lucca Dott. Pietro Suchan e il Procuratore Capo della Procura di Firenze Dott. Giuseppe Creazzo. Sarà un’occasione importante per accendere un faro sulla Toscana e la Versilia in particolare."

Gianluca Ferrara

Tutte le notizie di Viareggio