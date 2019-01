Mammiferi italiani, istruzioni per l'uso: il volume presentato al Centro Visite del Padule

Sabato 19 gennaio 2019 alle ore 17 presso il Centro Visite della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio a Castelmartini (Larciano – PT) si terrà la presentazione del volume “Mammiferi italiani: istruzioni per l’uso”.

Gli esseri umani sono caratterizzati da una tendenza innata a cercare connessioni con la natura e le altre forme di vita: questa tendenza, definita dal biologo americano Edward O. Wilson come “biofilia”, negli anni 2000 ha raggiunto i massimi storici.

Le interazioni tra uomo e altri animali si palesano pertanto come un processo spontaneo, mosso da un’affiliazione emotiva che è particolarmente evidente nel caso dei mammiferi, gli animali a noi più simili.

Ma siamo veramente sicuri di comportarci come si deve quando si hanno incontri ravvicinati con i mammiferi selvatici?

Qual’è l’atteggiamento da tenere nel caso di un incontro con un lupo, un orso o un grande ungulato, e viceversa che fare se ci troviamo di fronte ad un cucciolo di cervo o capriolo, ad un piccolo riccio o pipistrello che sembrano bisognosi di aiuto?

“Mammiferi italiani: istruzioni per l’uso” è un volume volto a dare indicazioni di comportamento per promuovere e preservare un rapporto positivo e rispettoso nei riguardi della fauna, risolvendo potenziali dubbi e, auspicabilmente, prevenendo forme di conflittualità.

Questo volume, rivolto specificamente ai non addetti ai lavori, quindi a tutti gli appassionati, curiosi, interessati, vuole fornire, grazie al contributo di diversi specialisti italiani, indicazioni per un corretto rapporto con la fauna.

Vengono trattati argomenti generici come fotografia naturalistica, turismo naturalistico, recupero di animali in difficoltà, fino a casi specifici quali “regole di comportamento” in caso di incontro con carnivori, chirotteri, cetacei, mustelidi, roditori, specie aliene.

Il volume, pubblicato da Associazione Teriologica Italiana ed Edizioni Belvedere, verrà presentato dai curatori, i biologi Paola Fazzi ed Emiliano Mori, che approfondiranno anche le tematiche dei roditori e altri piccoli mammiferi e delle specie aliene.

Interverranno anche altri autori come Gianna Dondini e Marco Lucchesi che presenteranno i rispettivi capitoli sui Chirotteri (i pipistrelli) e sugli ungulati (cinghiale e cervidi).

L’incontro è ad ingresso libero: info Centro RDP Padule di Fucecchio

Onlus: tel. 0573/84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it, pagine web www.paduledifucecchio.eu

Fonte: Centro RDP Padule di Fucecchio

Tutte le notizie di Larciano