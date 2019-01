Musei Civici: in programma due visite guidate

Nell'ambito della mostra “Umberto Buscioni - L'anima segreta delle cose”, mercoledì 16 gennaio, alle 16, nell'Areabambini Blu è in programma la visita guidata “I timpani istoriati dell'Areabambini Blu”. L'iniziativa è a cura di Artemisia associazione culturale e porterà i visitatori alla scoperta delle grandi vetrate di Umberto Buscioni presenti nell'Areabambini Blu.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione da effettuare entro le ore 13 di mercoledì 16 gennaio chiamando il numero di PistoiaInforma 800 012146. Il punto di ritrovo è dieci minuti prima dell’inizio della visita, all'Areabambini Blu in via Santa Maria Maggiore 23.

Nell'ambito del calendario delle attività didattiche dei Musei Civici di Pistoia “Il museo e la città”, domenica 20 gennaio, alle 16, al Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni è in programma “Materiali sensibili”. Si tratta di una visita guidata per famiglie alla sala monografica di Fernando Melani, a cura di Artemisia associazione culturale.

L'evento è per massimo 25 persone (ogni bambino può essere accompagnato da un solo adulto). E' necessario prenotare entro le ore 13 di venerdì 18 gennaio, chiamando al numero verde di Pistoiainforma 800 012146. Il punto di ritrovo è la biglietteria di Palazzo Fabroni. La partecipazione prevede il solo costo del biglietto d’ingresso al museo.

Per maggiori informazioni, contattare i Musei del Comune di Pistoia al numero 0573 371214 oppure 371277.

Le informazioni e i programmi completi delle attività didattiche sono scaricabili dall'indirizzo http://musei.comune.pistoia.it/le-proposte-educative/

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pistoia