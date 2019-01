Elezioni, Pd Volterra: "Dopo l'Assemblea voto unanime su Giacomo Santi candidato sindaco"

Venerdì 11 Gennaio si sono riuniti tutti e tre i circoli del Partito Democratico di Volterra per votare il nuovo Segretario nazionale e la nuova Assemblea nazionale. Una serata di confronto, di partecipazione e di idee per il rilancio del Partito e del Paese. Un grazie in particolare lo voglio rivolgere ai rappresentanti delle mozioni presenti ieri sera: Andrea Costagli (che presentava la mozioni di Nicola Zingaretti); Ranieri Bizzarri (con la mozione Giachetti- Ascani) e l’onorevole Stefano Ceccanti (rappresentante della mozione Martina-Richetti). Ognuno di loro ci ha presentato una mozione che rappresenta una particolare visione di partito e dell’Italia, ma ogni mozione si accomuna per un comune obiettivo: rilanciare il Partito Democratico come argine alla deriva sovranista e populista che è al governo in questo momento in Italia.

Il grazie più grande però deve andare alle molte persone che hanno partecipato ieri sera. Una platea amplia e variegata, con iscritti e tanti simpatizzanti che hanno potuto così ascoltare le idee che i candidati si impegnano a portare avanti. Le votazioni che si sono protratte fino alle 23 hanno visto come vincitrice la mozione di Maurizio Martina seguita a pochissima distanza dalla mozione di Nicola Zingaretti.

Ancora una volta il Partito Democratico si è dimostrato per quello che è: un partito dove sono gli iscritti a votare, dove si discute, dove si prendono decisioni insieme, insomma un vero luogo Democratico.

Far decidere ai nostri iscritti e agli organi preposti del Partito non vale solo per le (come può sembrare) distanti cariche nazionali, ma anche nelle cose che più da vicino riguardano tutti noi. Infatti, dopo la presentazione delle mozioni, l’Assemblea dell’Unione Comunale si è riunita e ha votato all’unanimità sulla disponibilità di Giacomo Santi ad essere il candidato sindaco del Partito Democratico per le amministrative del 2019. A Giacomo che si è assunto l’onere e l’onore di essere il candidato del nostro partito a questa tornata amministrativa diciamo che potrà contare sulla partecipazione e sull’aiuto di tutti noi. Il Partito Democratico c’è, è presente e si è rimesso in cammino!

Lorenzo Lazzerini Segretario Circolo PD Volterra

Tutte le notizie di Volterra