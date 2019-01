Quasi 10 ore di interruzione idrica a Mastromarco, Stella e Apparita

Acque SpA comunica che al fine di effettuare un intervento di manutenzione sulla rete impiantistica nel Comune di Lamporecchio, martedì 15 gennaio, dalle ore 8.30 alle 18, si renderà necessario interrompere l'erogazione idrica a Mastromarco e nelle frazioni di Stella e Apparita nel Comune di Vinci.

Il ripristino del servizio potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo. Scusandosi per i possibili disagi, Acque SpA informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa

Tutte le notizie di Vinci