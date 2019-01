Restituito motorino rubato a studente: è stato trovato alle Cascine

A dicembre gli avevano rubato il motorino usava per andare a lezione all’Università, sabato gli agenti della Polizia Municipale l’hanno ritrovato. E così lo studente fuori sede potrà tornare in possesso del mezzo che gli serviva per muoversi a Firenze. Il ritrovamento risale a sabato. Una pattuglia del Reparto Analisi e Strategie si trovata alle Cascine per un controllo quando hanno notato un scooter quasi nuovo che, dagli accertamenti effettuati, è risultato rubato a dicembre in via di Novoli. Gli agenti hanno contattato il proprietario, un 28enne nato e residente in provincia di Grosseto ma domiciliato a Firenze. Il giovane è stato molto felice della notizia del ritrovamento del motorino: era infatti il suo unico mezzo di trasporto per spostarsi a Firenze e seguire le lezioni all’Università. Lo scooter è stato portato in depositeria dove il 28enne potrà andare a ritirarlo.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

