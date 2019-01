Da Signa a Firenze per abbandonare rifiuti, multato 46enne

È venuto da Signa per scaricare materiale della sua ditta in un cassonetto, ma è stato sorpreso da una pattuglia della Polizia Municipale che lo ha multato.

L’episodio è accaduto la scorsa settimana. Gli agenti del distaccamento dell’Isolotto erano impegnati in controlli finalizzati al contrasto dell’abbandono rifiuti quando hanno notato un furgone che si avvicinava alla postazione dei cassonetti all’interno di un parcheggio di via San Bartolo a Cintoia. Fermato il mezzo, il conducente è sceso e ha iniziato a inserire materiali all’interno della campana di raccolta multimateriale. A quel punto gli agenti sono intervenuti e hanno identificato l’uomo, un 46enne italiano residente a Signa. Questi stava gettando numerose canaline in plastica provenienti dalla propria attività lavorativa, un’azienda di impianti elettrici. Una pratica illecita perché il materiale derivante da attività di impresa non può essere gettato nei contenitori per la raccolta urbana ma deve seguire uno smaltimento distinto per il quale è richiesta un contributo specifico. Per l’uomo è scattata la sanzione da 166.67 euro.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

