Furto alla farmacia di Sovigliana, convalidato l'arresto per i due giovani

Ci sono sviluppi riguardo i due arresti di ieri, domenica 13 gennaio, a Sovigliana (Vinci). Sono stati messi in carcere i due giovani malviventi finiti in manette dentro una farmacia, dove si erano nascosti nel bagno pensando di sfuggire ai controlli. Questa mattina entrambi sono stati sottoposti al rito direttissimo. Il gip ha convalidato l'arresto e le difese hanno chiesto i termini a difesa per il processo. L'udienza è fissata per il 31 gennaio prossimo.

I due arrestati, entrambi di origini nordafricane, sono accusati di rapina impropria poiché hanno aggredito gli agenti una volta che sono stati scoperti dentro la farmacia. Entrambi erano stato a suo tempo colpiti da un decreto di espulsione del questore di Pistoia il 5 dicembre 2018.

