Stadio 'Romano Signorini', al via i lavori per la messa in sicurezza della torre-faro

Sono partiti i lavori allo stadio per la messa in sicurezza della torre-faro. Le operazioni sono iniziate a seguito di analisi condotte da un ingegnere strutturista, che ne ha valutato la potenziale pericolosità. Il consolidamento permetterà alla struttura di essere in sicurezza e di poter continuare a garantire l'illuminazione in notturna dello Stadio "Romano Signorini". «Solo durante il precedente mandato, lo Stadio Comunale di Volterra ha acquisito la possibilità strutturale e non episodica, di fare partite e manifestazioni sportive in notturna, assieme alla messa in sicurezza degli impianti elettrici - dichiara il sindaco di Volterra Marco Buselli - . In questo mandato ci siamo occupati dello studio geologico delle problematiche che riguardano le piste di atletica e del recupero delle ali esterne delle tribune. I prossimi lavori, che saranno seguiti dagli assessorati alle opere pubbliche e allo sport, riguarderanno anche la parte centrale delle tribune, per un importo di circa 76mila euro». Lo Stadio è stato di recente intitolato a Romano Signorini, icona calcistica locale e la gestione è stata affidata alla rinata Volterrana.

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio Stampa

