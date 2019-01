Tenax Academy Open Day, innovazione in consolle

Il 2019 della Tenax Academy riparte nel segno dell'innovazione. Un progetto di ampie prospettive nato dalla voglia di tramandare dei saperi che, dopo 37 anni di esperienza nel settore, Tenax ed i suoi resident si sono sentiti in dovere di condividere.

Tra gli ospiti dell'Open Day che si terrà martedì 15 gennaio dalle ore 19 presso Florence Out Of Ordinary (FOOO) tutti i professori dell'Academy: Alex Neri, Marco Faraone, la new entry Francesco Farfa, Matteo Zarcone aka Zee, Mennie, Rufus, Cole e Tommaso Bianchi.

Alla Academy rinomati dj, producers, tecnici di studio e specialisti di settore tengono lezioni pratiche e teoriche di mixaggio e produzione di musica elettronica, e vanno ad analizzare tutte le molteplici sfumature dell’arte del djing.

Ma non solo. A partire da quest'anno Tenax Academy è portavoce della campagna “Feel the music with your heart” ideata in collaborazione con il brand “Sorry i'm not a deejay” e dedicata alla protezione dell'udito: “Abbiamo voluto fortemente creare un'Academy che si mettesse al servizio di chi ama la Musica e di chi aspira a farla diventare un mestiere” - afferma Antonio Boldrini ideatore di Tenax Academy - “mai come oggi ci è sembrato più attuale pensare ad una provocazione che invitasse a prendersi cura del proprio udito. Per continuare ad apprezzare la musica in tutte le sue sfumature dobbiamo aprire il cuore ma soprattutto proteggere le nostre orecchie”.

Tra i 60 studenti formati in poco più di un anno dall'attivazione del primo corso dell'Academy anche Sun Forgione, nome dietro cui si cela un bambino di 10 anni nonché studente “numero zero” di un corso individuale per “baby dj” tenuto dal Professore Matteo Zarcone.

“L'idea – spiega nuovamente Boldrini - “è quella di inaugurare dei corsi specifici dedicati ai bambini entro il 2019, ci stiamo già muovendo in questa direzione attivando specifiche partnership”.

L'"enfant prodige" Sun Forgione si esibirà in consolle proprio in occasione dell'Open Day della Tenax Academy insieme ad altri studenti più grandi dei vecchi corsi, tra questi: Vale Alva & Marilú Maria Ruiz, Adele Micheli & Daniele Chillemi Kille, Matteo Saracino e Matteo Mazke.

Altra novità prevista per quest'anno l'apertura di uno studio di produzione presso Rosano (Rignano sull'Arno) in collaborazione con Tenax e Tenax Recordings. Uno spazio dove si terranno alcune delle lezioni dei corsi per i producers. Lo studio, che in passato è stato lo studio di Alex Neri e dei Planet Funk sotto il nome di Pleiadi Studio, sarà il nuovo quartier generale dell'academy nonché punto d'incontro per tutti i suoi allievi.

Riconfermate anche per il 2019 i prestigiosi partner internazionali che hanno deciso di di accompagnare il cammino di Tenax Academy riconoscendo in essa un'eccellenza di settore. Tra questi, oltre ai sopracitato Florence Out Of Ordinary (FOOO) ubicato all'interno di The Student Hotel, anche K-array, Pioneer, Oyaide, Il Mercato Centale Firenze, Tenax Club, Tenax Recordings, White Sound Mastering Studio e Ka-Pow Vintage Studio & Service.

Alla Tenax Academy “Tricks” per lo studio, storia della club culture, scelta musicale e tecniche di mix, produzione discografica, promozione dell'artista, saranno solo alcuni degli argomenti trattati da professionisti che vivono questo mestiere in prima persona e portano la loro passione tradotta in musica in giro per tutto il mondo.

Tenax Academy Open Day

Martedì 15 gennaio 2019 c/o Florence Out Of Ordinary (FOOO)

Viale Spartaco Lavagnini 70/72, Firenze

Ingresso libero

Fonte: Tenax - ufficio stampa

