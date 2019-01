I trucchi del trucco all'antica bottega Filistrucchi: corso a Firenze

Accostarsi al mondo dello spettacolo e costruirsi una professione che pochi oggi sanno padroneggiare come quella del truccatore per il mondo del teatro, del cinema, della televisione. L’antica Bottega Filistrucchi offre oggi l’opportunità di partecipare a un corso laboratorio di trucco per un totale di 20 ore all'interno della propria Bottega Scuola di via Verdi riconosciuta dalla Regione Toscana.

L’obiettivo è fornire le prime competenze base teoriche e pratiche di trucco per rendere i partecipanti già capaci di creare autonomamente un trucco base. Si parlerà tra l’altro delle ragioni sceniche del trucco, degli effetti della luce e del colore, della morfologia della testa e del trucco correttivo, dei principali prodotti per il trucco, degli strumenti per applicarli e le differenze di impiego. Le iscrizioni saranno aperte fino al 23 gennaio; il corso si svolgerà il 25-26-27 gennaio.

“Quello che ci prefiggiamo - spiega Gherardo Filistrucchi - è trasmettere le conoscenze di base per consentire di cominciare un’attività, almeno come supporto, di truccatori nel mondo dello spettacolo. Forti dell’esperienza accumulata nella nostra attività e dopo anni di docenza in varie realtà, nel corso facciamo grande attenzione alla conoscenza del volto, all’individuazione dei possibili difetti e del modo in cui porvi rimedio, esaltando o riducendo l’impatto estetico dei vari elementi. Sarà un laboratorio vero, con sedute di trucco davanti allo specchio e test finale dove teoria a patica si fonderanno assieme per le prime fondamentali nozione di trucco base. Più avanti abbiamo già in programma di fare sia un corso intermedio e uno di livello avanzato di trucco che corsi base, intermedio e avanzato per le protesi e le maschere. Crediamo che trasmettere la nostra cultura artigianale di truccatori parruccai alle nuove generazioni possa essere importante e qualificante per il mondo del lavoro”.

