Vendono falsa assicurazione auto, denunciate una 20enne e una 60enne

Si fingevano agenti per una compagnia assicurativa ma si intascavano i soldi per conto proprio. Per questo una 60enne e una 20enne, entrambi di Napoli e con precedenti analoghi, sono state denunciate dai carabinieri della stazione di Chiusdino. Con questa truffa erano riusciti ad avere da una donna della zona 412 euro da versare sulla carta prepagata intestata alla più giovane. La donna, con astuzia, ha poi denunciato lo smarrimento della carta alla stazione dei carabinieri di Napoli per evitare ogni responsabilità. Nel frattempo però la chiusdinese non ha mai avuto la polizza Rca e nonostante le telefonate alla falsa agente, questa era scomparsa. Le indagini dei carabinieri hanno appurato che il prelievo di denaro fosse stato compiuto dalla titolare della carta e che il telefono cellulare era attivo solo per il periodo in cui era necessario ai fini della truffa.

