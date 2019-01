Voragine all'Isolotto, Scipioni (Lega): "Spettacolo indegno per Firenze"

"Restiamo veramente sgomenti e sbigottiti da quanto accaduto all’Isolotto, dove si è aperta una voragine in piena carreggiata”; uno spettacolo indegno ed inaccettabile in una città come Firenze, culla di storia e di bellezza. Da quanto si apprende la causa sarebbe attribuibile alla rottura di tubazioni dell’acqua e se così fosse la memoria corre a quanto accaduto sul Lungarno Torrigiani e corre anche alla recente decisione di prorogare la gestione del servizio idrico a Publiacqua che ha visto capofila proprio il Comune di Firenze e che vede in corsa per la Presidenza anche l’assessore Perra” dichiara il segretario provinciale della Lega Alessandro Scipioni. "Firenze non solo avrà bisogno di una nuova amministrazione ma sopratutto di una sana “ cura ricostituente” che metta al primo posto la cura della città, che passa anche e sopratutto attraverso lo scardinamento di questi sistemi di gestione del potere attraverso le società partecipate, oggi veri e propri poltronifici a discapito della qualità del servizio e di un serio progetto di investimenti che non sia solo propaganda elettorale; stavolta a Firenze si può e si deve svoltare davvero”.

Fonte: lega provincia di firenze - Ufficio Stampa

