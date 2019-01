Il 20 gennaio a Figline tutti in piazza con i propri animali

Torna anche quest’anno a Figline la Benedizione degli Animali e delle Biade. Si tratta di una tradizione giunta alla sua undicesima edizione che si svolge in concomitanza con la Festa di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali, in programma per domenica 20 gennaio dalle 10 in piazza Ficino. Per l’occasione, tutti i cittadini sono invitati a partecipare portando con sé i propri animali.

Seguirà il saluto delle autorità e la cerimonia di benedizione.

L’iniziativa è organizzata dall’Assessorato all’Agricoltura e alle Politiche Ambientali, insieme ai Cavalieri delle Balze e in collaborazione con Coldiretti, Pro loco Marsilio Ficino, Casa della Civiltà contadina e Confederazione Italiana Agricoltori.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio Stampa

