Al via un ciclo d'incontri a supporto della genitorialità

L’Istituto Comprensivo di Capraia e Limite, con il patrocinio del Comune, organizza un ciclo d’incontri -denominato "Genitori 2.0- Essere mamme e babbi nel XXI°secolo"- a supporto della genitorialità, al fine di favorire un’opportunità di confronto e supporto a tutti i genitori nella relazione con i propri figli, individuare difficoltà e problemi e attivare comportamenti che aiutino i ragazzi a trovare risposte significative alle loro necessità nel percorso di crescita per diventare autonomi e responsabili e costruire la propria identità.

Il percorso si struttura in incontri mensili per tutto l’anno scolastico 2018/2019.

Il primo incontro è fissato per venerdì 18 gennaio, alle 21,00, nei locali della palestra della scuola secondaria “E. Fermi” , in via F.lli Cervi n. 38 a Limite sull’Arno.

La relatrice della serata, dal titolo “Mi fido e m’affido”, sarà la dott.ssa Luisa Alfaioli.

