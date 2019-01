Ambiente e innovazione, a Palazzo Strozzi Sacrati una giornata di studio

Innovazione e ambiente al centro di una giornata di studio promossa da Regione Toscana e Distretto Tecnologico per i Nuovi Materiali. Le esperienze del Laboratorio GISFI della regione francese della Lorraine e del Laboratorio SOILIA della regione finlandese del Päijät-Häme, due laboratori pubblico-privati a cielo aperto nei quali vengono sperimentate e validate in condizioni reali soluzioni innovative di remediation ambientale su terreni e sedimenti inquinati, saranno analizzate e confrontate nel corso del meeting internazionale del Progetto TANIA – Tania Bilateral Exchange Meeting, promosso da Regione Toscana e DT Materiali. L'appuntamento è per giovedì prossimo, 17 gennaio, a partire dalle ore 14.30 presso la Sala Pegaso a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze (Piazza Duomo, 10).

L'incontro di carattere europeo si inserisce nell'ambito del Progetto TANIA ‘TreAting contamination through NanoremedIAtion - Interreg Europe' e rientra in un percorso di confronto fra i partner internazionali e gli attori del territorio (istituzioni, imprese, ricerca) sul tema della remediation ambientale.

Il meeting è finalizzato a comprendere il rapporto tra innovazione e ambiente, partendo da una ricognizione delle normative vigenti, delle soluzioni tecnologiche innovative nel settore ed effettuando un primo esame delle loro reali opportunità di sperimentazione e successiva integrazione nelle azioni di bonifica e recovering di acque e terreni, nonché a formulare proposte da sviluppare nel contesto della Smart Specialization Strategy (RIS3) e delle politiche di economia circolare e Industria 4.0.

L'obiettivo è avviare anche in Toscana un percorso di analisi sulle possibili modalità e opportunità di realizzazione di un'iniziativa ispirata a tali esperienze, nonché valutare le opportunità di collaborazione e partnership internazionale con le due realtà già strutturate.

Dopo i saluti di apertura di Stefano Ciuoffo, Assessore alle Attività produttive della Regione Toscana, introdurrà l'incontro Lorenzo Sabatini (Asev – DT Materiali). A seguire saranno presentati i due casi di studio da parte di Jean-Louis Morel (Université de Lorraine), che interverrà sul Laboratorio francese GISFI e da parte di Martin Romantschuk (University of Helsinki), che illustrerà le caratteristiche del Laboratorio finlandese SOILIA. Seguirà una fase di confronto tra i partecipanti, moderato dalla Regione Toscana. Intervento conclusivo di Albino Caporale, Direttore Attività Produttive della Regione Toscana.

