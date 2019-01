Asc Pontedera, al via il servizio civile per 49 giovani

Oggi iniziano il loro anno di servizio civile presso ASC Pontedera ben 49 giovani. Saranno impegnati nella realizzazione di 8 progetti in oltre 30 sedi di attuazione, distribuite su tutto il territorio della Valdera e non solo.

Il Terzo Settore è rappresentato in tutte le sue articolazioni con molte organizzazioni locali presenti, tra APS e cooperative sociali, mentre ben 10 sono i soggetti pubblici locali che accoglieranno i giovani. Attraverso i progetti i giovani vivranno le sfide di attività che spaziano dal coinvolgimento con i bambini, i giovani, gli anziani, all’inserimento nelle biblioteche; dal sostegno a donne e minori in situazione di difficoltà, dalla presenza in comunità terapeutiche e residenze assistite, alle attività artistiche e di centri di aggregazione giovanile.

“Un'offerta di esperienze così estesa rende l'esperienza del Servizio Civile Nazionale unica rispetto ad altre esperienze pubbliche proposte ai giovani e risponde sia ai molteplici bisogni sociali dei territori che alle diverse aspettative dei giovani” afferma Sara Bandecchi presidente di Arci Servizio Civile Pontedera.

ASC è un’associazione di promozione sociale con caratteristiche di rete associativa nazionale, fatto che rende possibile anche alle piccole organizzazioni locali di partecipare al Servizio Civile Universale, mantenendo la propria specificità all'interno di reti più grandi, accedendo alla formazione generale e contribuendo - attraverso il Rapporto che ASC redige annualmente - al monitoraggio delle attività e alla narrazione delle esperienze.

Fonte: Ufficio stampa

