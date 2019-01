Asili nido, per i mesi estivi arriva l'aria condizionata

Operazione aria condizionata negli asili nido di Bagno a Ripoli. Dal Comune un investimento di quasi 25mila euro per dotare i centri infanzia di impianti di condizionamento di ultima generazione, in grado di garantire la refrigerazione degli ambienti durante i periodi estivi e un eventuale supporto all'impianto di riscaldamento durante i mesi invernali. L'iter per l'affidamento dei lavori per l'installazione degli impianti è stato appena ultimato. Dal mese di febbraio, i nuovi impianti saranno installati nei nidi “Coriandolo” a Balatro, al “Chicco di grano” di via Tegolaia a Grassina e al nido “Arabam” di Osteria Nuova. I condizionatori saranno gruppi trial-dual costituiti da unità esterne di adeguata potenza e unità interne da collocare in ogni stanza adibita ad attività scolastica.

“Si tratta di impianti di ultima generazione, tecnologicamente avanzati, che garantiranno una corretta regolazione della temperatura nelle diverse stagioni e di avere sempre un'eventuale opzione di 'scorta' per ogni evenienza caldo-freddo. Anche da qui – dice il sindaco Francesco Casini – passa l'impegno della nostra amministrazione per creare aule e scuole il più confortevoli possibile, ancor più importante quando si parla di alunni piccoli e piccolissimi come nel caso dei nidi”.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa

