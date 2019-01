Bando cantieri, 40mila euro per le scuole di Montecatini Terme

Il Comune di Montecatini ha ottenuto nell’ambito del “Bando Cantieri Smart 2018 – Misura 1 e Misura 3” della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia due contributi dell’importo di € 25.000,00 nell’ambito della Misura 1 e di € 15.000,00 nell’ambito della Misura 3.

Inoltre, l’ente ha ottenuto nell’ambito degli interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici due contributi di € 700.000,00 ed € 350.000,00 per i lavori relativi alle Opere di miglioramento sismico del Complesso Scolastico “G. PASCOLI – M. D’ANGELI” e ai lavori di consolidamento delle volte della palestra e del muro di contenimento esterno del Plesso scolastico “DON FACIBENI”.

Bando Cantieri Smart 2018 a Montecatini Terme

Di seguito gli incarichi affidati:

* Misura 1

Con Determinazione n. 1069 del 30/11/2018 sono state affidate le Verifiche di Vulnerabilità Sismica dei seguenti Edifici Scolastici: Scuola Secondaria di primo grado “G. Chini”, Scuola Primaria “Fucini” e Scuola dell’Infanzia “Cinini” - Nievole, Scuola Primaria “Casciani” per l’importo complessivo di € 17.683,90 oltre l’esecuzione di prove per la caratterizzazione dei materiali ai fini della vulnerabilità sismica di suddetti edifici per l’importo di € 15.982,00 (Determinazione N. 1283 del 27/12/2018).

* Misura 3

Con Determinazione n. 1213 del 20/12/2018 è stato affidato l’incarico professionale di Progettazione definitiva / esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei “Lavori di consolidamento e realizzazione controsoffitti strutturali 2° stralcio – Plesso Scolastico E. De Amicis e Lorenzini / Merlini” per l’importo di € 26.010,40.

*** ***

Ad oggi, è stata affidata la Progettazione definitiva / esecutiva ed il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei "Lavori di Consolidamento delle volte della palestra e del muro di contenimento esterno del Plesso Scolastico "Don Facibeni" per l'importo di € 18.879,74 (Determina n. 1269 del 27/12/2018).

Ad oggi, è stata affidata la Progettazione definitiva / esecutiva ed il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei “Lavori di Consolidamento delle volte della palestra e del muro di contenimento esterno del Plesso Scolastico “Don Facibeni” per l’importo di € 18.879,74 (Determina n. 1269 del 27/12/2018).

E’ in corso la procedura di gara per l’aggiudicazione della Progettazione definitiva / esecutiva e il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (con relativa opzione della Direzione Lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) dei lavori relativi alle Opere di miglioramento sismico del Complesso Scolastico “G. PASCOLI – M. D’ANGELI”.

Fonte: Comune di Montecatini Terme - Ufficio stampa

