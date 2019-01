'Buono come il lupo' in scena per Il Baule dei Sogni,le favole che fanno diventare grandi

Un protagonista tutto particolare – un lupo! –sarà quello dello spettacolo che andrà in scena Sabato 19 Dicembre al Teatro Comunale di Santa Maria a Monte, all’interno della rassegna teatrale per bambini Il Baule dei sogni, le favole che fanno diventare grandi.

L’appuntamento è per le 16:30 con “Buono come il lupo”, questo il titolo della rappresentazione ideata e prodotta da Giallo Mare Minimal Teatro.

Adatto ai bambini dai 5 anni, lo spettacolo utilizza la tecnica del teatro d’attore, con immagini e musica dal vivo. Quando si apre il sipario il lupo si presenta sotto mentite spoglie. Egli pare più innocuo di un agnello: infatti è accompagnato da un professore di musica – che con le note del suo piano e dei suoi strumenti lo guida come una marionetta, facendolo danzare come uno strampalato ballerino e il più comico dei clowns per divertire con fantasiose gags il pubblico. Ma una voce fuori campo incalza il lupo in incognito, trascinandolo in luoghi e prove per indurlo a rivelare la sua vera identità.

