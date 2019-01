In bus al Museo di Storia Naturale, accordo con la Ctt Nord

E’ stato firmato un accordo fra CTT Nord (Società che gestisce i servizi di trasporto pubblico nelle provincie di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara) ed il Centro di Ateneo Museo di Storia Naturale di Calci in virtù del quale i gruppi di studenti – che alle casse del Museo dimostreranno di aver utilizzato il mezzo pubblico per raggiungere il posto (esibizione del biglietto timbrato) – pagheranno una tariffa ridotta.

Il Centro di Ateneo Museo di Storia Naturale di Calci, sposa con entusiasmo la politica CTT Nord di creare una maggiore sinergia tra le aziende che operano sul territorio e consentire ai cittadini di usufruire e ottimizzare i servizi proposti ritenendo interessante coinvolgere tutte le categorie sociali creando condizioni favorevoli all’utilizzo del bus come mezzo di trasporto per motivi di risparmio, di ecologia, di sicurezza e non ultimo il ritorno ad un rapporto sociale che l’uso dell’auto ha completamente ribaltato.

La CTT Nord si impegnerà a comunicare l’opportunità ai suoi clienti attraverso comunicazioni all’utenza in distribuzione presso le biglietterie e informative alle scuole che saranno trasmesse dall’Ufficio Scolastico, pubblicizzando altresì la convenzione in tutte le iniziative che CTT NORD metterà in campo soprattutto con le scuole.

Tra l’altro il Centro di Ateneo Museo di Storia Naturale di Calci, ha messo a disposizione delle classi che hanno realizzato le frasi più belle del concorso “Pensiero di Natale 2018”, ideato da CTT Nord, rivolto alle classi seconde e terze della scuola primaria, n. 10 ingressi gratuiti.

Il Presidente di CTT Nord Andrea Zavanella, entusiasta della collaborazione intrapresa con il Centro di Ateneo Museo di Storia Naturale di Calci, da parte sua rimarca l’impegno dell’Azienda, nella stipula di accordi similari in tutti i territori dove CTT opera, in maniera da favorire un connubio perfetto fra trasporti, cultura, ambiente e scuola.

Il direttore del Museo di Storia Naturale, professor Roberto Barbuti, sottolinea l’importanza di questo accordo nell’ottica di un impegno del Museo in favore di una mobilità sostenibile, in particolare nei confronti delle scuole, che rappresentano un pubblico privilegiato a cui il Museo ha sempre rivolto un’attenzione speciale.

Fonte: Ctt Nord

