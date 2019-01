Carceri, incontri formativi sulla radicalizzazione violenta

Domani, mercoledì 16 gennaio, il Centro Servizi e Formazione Montedomini (Via Faenza, 48 – Firenze) ospiterà il primo dei tre incontri formativi sul fenomeno della radicalizzazione violenta nel sistema penitenziario che fanno parte del progetto europeo FAIR (Fighting Against Intimates’ Radicalisation). Questi tre appuntamenti sono organizzati da Nuovo Villaggio del Fanciullo di Ravenna in collaborazione con CerchioBlu e SFORGE (Scuola di Formazione nella Gestione delle Emergenze).

"Siamo felici di collaborare con Nuovo Villaggio del Fanciullo per questo corso all'interno del Progetto FAIR sulla radicalizzazione violenta in carcere - dichiara il presidente di Cerchio Blu Graziano Lori - sono tre appuntamenti importanti che andranno ad anticipare gli altri corsi di formazione del 2019 indirizzati ai soci delle quattro aree di riferimento di Cerchioblu: psicologia e comunicazione dell'emergenza, sicurezza urbana e polizia locale, intelligence, antiterrorismo e protezione civile. Il corso - conclude Lori - vedrà la partecipazione di relatori importanti esperti di fenomeni di radicalizzazione".

Fonte: ufficio stampa

