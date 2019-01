Corsi gratuiti di computer per gli over 60 nelle biblioteche cittadine

Le Biblioteche Comunali Fiorentine organizzano corsi gratuiti di supporto, facilitazione e assistenza guidata all'uso del computer e per imparare a navigare su Internet. E’ infatti in partenza un nuovo ciclo di incontri di Pc per gli over 60, il corso di alfabetizzazione informatica per chi ha più di 60 anni e non conosce il mondo del computer. Promossi dalle biblioteche della rete Sdiaf utilizzeranno la metodologia dell’apprendimento intergenerazionale: ad insegnare agli over 60 saranno infatti i ragazzi tra i 14 e i 18 anni del progetto di alternanza scuola-lavoro, coordinati da un tutor. I corsi, gratuiti, si svolgono su 2 settimane consecutive per un totale di 6 lezioni e sono rivolti a gruppi di partecipanti. “Scopo del progetto – ha detto l’assessore alle biblioteche Massimo Fratini - è quello di ridurre il divario generazionale e digitale tra giovani e meno giovani. Un ‘over 60’ sarà affiancato da un giovane insegnante che lo istruirà sulle nozioni base: da accendere un PC, ad utilizzare il programma di scrittura, navigare in internet e inviare una e-mail. Un aiuto importante per chi non ha ancora mai avuto nessun approccio al computer”. Agli 8 corsi organizzati lo scorso anno hanno partecipato 28 studenti e 49 over 60.