Crisi in Venezuela, incontro in Consiglio regionale

“Il Consiglio regionale, con il Presidente Giani, hanno accolto la mia richiesta di mantenere alta l’attenzione sulla crisi umanitaria in Venezuela” dice il Capogruppo regionale Paolo Marcheschi (Fdi), che sarà relatore dell’incontro che chiuderà venerdì 18 gennaio, dalle 17.00 alle 19.30, presso l’Auditorium “Spadolini” del Consiglio regionale, in via Cavour n.4, la numerosa e partecipata serie di proiezioni del docufilm del regista venezuelano Gustavo Tovar Arroyo. Un film documentario promosso a Firenze dall’Associazione Culturale “Venezuela in Toscana”, che parla della terribile situazione di un Paese precipitato negli ultimi anni in una condizione di profonda povertà, nonostante un passato ricco e glorioso.

Tra i relatori ci sarà anche Tamara Suju, avvocato venezuelana, che, all’Organizzazione degli Stati Americani e al tribunale dell’Aia, ha denunciato centinaia di casi di tortura e l’uso della fame come strumento di repressione e di controllo politico e sociale dal regime di Maduro.

“Il Venezuela, tra i principali esportatori di petrolio nel mondo, si trova a combattere contro lo spettro della fame. Secondo le stime dell’Onu sono circa 3 milioni i venezuelani che hanno lasciato il paese a causa della grave crisi. L’inflazione ha superato il 40mila per cento, rendendo impossibile l’acquisto di generi alimentari primari. Servono azioni concrete da parte delle istituzioni internazionali e da parte nostra una sensibilizzazione continua” commenta il Capogruppo regionale Paolo Marcheschi (Fdi).

Nell’occasione sarà possibile intervistare il regista del docufilm Gustavo Tovar Arroyo, scrittore e attivista per i Diritti Umani. Il suo impegno civile e la sua attività giornalistica lo hanno portato ad essere considerato uno dei venezuelani più invisi al governo chavista. Si è visto infatti confiscare le proprietà di famiglia, arrestare amici e familiari fino all’esilio. Il regista risiede negli Stati Uniti poiché perseguitato dal governo venezuelano.

“Da 20 anni mi occupo della questione venezuelana e negli ultimi due anni, in particolare della crisi umanitaria che interessa il Paese. Il 16 settembre 2017 a Fiuggi incontrai Vanessa Ledezma, figlia di Antonio Ledezma sindaco di Caracas. Il 13 dicembre 2017 il sindaco fu insignito del “Premio Sakharov” alla Badia Fiesolana sede dell’Istituto Universitario Europeo, in diretta con l’Europarlamento, insieme a tutta l’opposizione democratica venezuelana. Il 3 febbraio 2018 con Vanessa Ledezma, a Firenze all’Abbazia di San Miniato al Monte, abbiamo ribadito la necessità di un processo democratico del Paese. Ed il 24 novembre scorso, a Palazzo Pucci a Firenze, siamo tornati ad accendere i riflettori sull’emergenza. Maduro, in nome di un’ideologia paracomunista, sta condannando la popolazione, occorrono forti pressioni internazionali. Non si può accettare che un paese ricco di petrolio come il Venezuela stia morendo, una crisi umanitaria senza precedenti” dice Monica Baldi, Membro CdA e Former Members del Parlamento Europeo, che sarà presente all’evento.

Fonte: Ufficio stampa

