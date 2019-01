Cristiano Militello presenta 'Cartelli d'Italia' a Lucca

All'Auditorium Biblioteca Civica Agorà venerdì 18 gennaio alle 18 Cristiano Militello presenta “Cartelli d’Italia” (Baldini + Castoldi), intervengono Demetrio Brandi e Maria Elena Marchini. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Certo, in tv “Striscia lo striscione” resta il suo marchio di fabbrica, ma da anni – oltre alla rubrica cult del lunedì sera – Cristiano Militello cura anche la sua gemella naturale: “Striscia il cartellone”. Una travolgente gallery di scritte folgoranti, cartelli assurdi, avvisi strampalati, insegne buffe, cognomi improbabili. Non solo. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, l’artista dà la sveglia agli italiani ai microfoni di radio R101 con “La banda di R101”. Così, quotidianamente – poco dopo le 8 – fa vivere i “Cartelli d’Italia” anche in radio.

