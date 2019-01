Derby nel tennis a Empoli, ETS ha la meglio su CTE

Va all'Empoli Tennis School l'acceso derby col Circolo Tennis Empoli, valido per i sedicesimi di finale del campionato regionale invernale maschile a squadre di 3a categoria lim. 3-4. Sui campi del Tc Vinci, dove i team dell'E.T.S. disputano le partite interne, i giocatori allenati dal maestro Manilo Baggiani si sono imposti col risultato di 2 a 1 dopo un match di oltre cinque ore complessive, al quale hanno assistito numerosi appassionati. La gara è stata decisa al tie-break del 3° set del doppio, in cui gli atleti di casa Francesco Cioni e Federico Beduini hanno superato quelli ospiti Marco Valori e Andrea Pecchioli col punteggio di 3/6 6/4 10/6. Nei singolari, invece, Andrea Pecchioli aveva battuto Federico Beduini portando in vantaggio il Circolo di via Vacchereccia. Ma una superba prestazione di Francesco Cioni, vittorioso per 6/2 6/2 su Marco Valori, ristabiliva l'equilibrio e regalava agli spettatori le forti emozioni del confronto fra le due coppie di tennisti empolesi. La squadra del Circolo di viale delle Olimpiadi è quindi approdata agli 'ottavi' della competizione a livello toscano e, sabato 19 gennaio alle ore 15, affronterà in trasferta il Ct Arezzo 'A' ammesso al secondo turno del tabellone principale per aver dominato il proprio girone eliminatorio con quattro successi in quattro sfide.

Fonte: Empoli Tennis School - Ufficio stampa

