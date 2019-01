Una donna di 65 anni è stata ritrovata morta nella sua abitazione a Empoli a Santa Maria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco allertati per un soccorso a persona. Una volta entrati all'interno dell'abitazione posta al primo piano hanno rinvenuto il corpo della donna privo di vita. Il medico del 118 ha constatato il decesso. Sul posto anche la Polizia dì Stato. Al momento non sono chiare le cause della morte.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

