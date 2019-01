Due posti disponibili con il servizio civile regionale a Monteriggioni

Doppia opportunità con il servizio civile regionale presso il Comune di Monteriggioni, che mette a disposizione due posti per giovani di età compresa fra 18 e 29 anni da impiegare nello sportello presso la sede comunale in via Cassia Nord, 150 oppure presso il Centro Lettura a Castellina Scalo. Il servizio civile avrà una durata di dodici mesi e fa parte del progetto di rete regionale Botteghe della Salute gestito da Anci Toscana. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le ore 14 di venerdì 1° febbraio esclusivamente in modalità telematica, seguendo le istruzioni disponibili sul sito di Anci Toscana, www.ancitoscana.it, nella sezione dedicata al servizio civile regionale Botteghe della Salute.

I giovani che risulteranno idonei dopo le selezioni svolte da Anci Toscana, saranno impegnati nelle attività previste dal progetto per un totale di 25 ore a settimana suddivise su 5 giorni e riceveranno un compenso di 433,80 mensili.

Per ulteriori informazioni su progetto e modalità di presentazione della domanda, è possibile contattare Anci Toscana al numero 055-075066, attivo ogni mercoledì e venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 15, e nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 17.30 oppure scrivere all'indirizzo mail segreteria.botteghedellasalute@ancitoscana.it. Per approfondire l’opportunità messa a disposizione dal servizio civile regionale è possibile consultare anche il sito internet del Comune di Monteriggioni, www.comune.monteriggioni.si.it, nella sezione Avvisi.

