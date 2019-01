Fi-Pi-Li, chiusura rampe dello svincolo di Montopoli

A causa di lavori di ripristino della pavimentazione stradale, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito la chiusura delle rampe in entrata ed in uscita, in entrambe le direzioni, dello svincolo di Montopoli della strada di grande comunicazione Fi-Pi-Li, dalle ore 22 del 17 alle ore 6 del 18 gennaio 2019.

Per l'utenza veicolare sarà predisposta la segnaletica di preavviso e di percorso alternativo.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa

