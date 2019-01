Fioccano i sequestri di mezzi non in regola a Rifredi

Cinque veicoli sequestrati di cui quattro per circolazione con targa straniera e uno per mancanza di assicurazione. È questo il bilancio dei controlli sulla sicurezza stradale effettuati dal Reparto di Rifredi della Polizia Municipale la scorsa settimana.

In viale Gramsci è stata fermata un’auto con targa spagnola: al volante da uomo residente a Firenze. Per lui un verbale, pagato direttamente nelle mani degli agenti, di 498,40 euro e sequestro del veicolo. Stessa sorte per un mezzo bulgaro fermato a Novoli (anche in questo caso il conducente era straniero ma residente in Italia da più di 60 giorni) e per uno spagnolo in viale Belfiore (alla guida da un italiano residente in Italia).

Sempre a Novoli è stata sequestrata un’auto polacca, al volante un 50enne della stessa nazionalità: anche lui ha pagato direttamente agli agenti la stessa sanzione e il veicolo è stato sequestrato.

Sequestrata anche una vettura senza assicurazione. Per il conducente, un 45enne senegalese, sono scattati la sanzione 868 euro e taglio di 5 punti patente. Inoltre gli è stata ritirata la patente senegalese poiché residente in Italia da oltre un anno.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

