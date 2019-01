Fratres Fucecchio, nel 2018 ben 1.110 donazioni

Sono ben 1.110 le unità di sangue ed emocomponenti che i donatori e le donatrici del Gruppo Fratres di Fucecchio hanno volontariamente e generosamente donato nel corso dell’anno appena trascorso.

E’ sicuramente un segno positivo che ci sia stato un aumento di ben 72 unità rispetto al 2017, ma ciò non deve essere misurato come un numero, bensì come uno sviluppo del senso di fratellanza verso gli ammalati, di un amore che elimina ogni ostacolo ideologico o religioso, ponendo la vita e la salute altrui in primo piano.

Certamente questo traguardo è stato raggiunto anche per la promozione alla cultura del dono che il Consiglio direttivo in carica effettua periodicamente da qualche anno, con varie modalità, alla ricerca di nuovi donatori che possano subentrare a quelli che per raggiunti limiti di età non possono più donare.

Forse molti non pensano a questo fattore che, alla soglia dei 70 anni, preclude la donazione a donne e uomini ed è ovvio che si possano solo effettuare operazioni di turn over cercando nuove persone, magari della fascia giovane, che subentrino al loro posto.

Altro fattore, molto importante, anche per tenere sotto controllo la salute del donatore, è la periodicità nel donare sangue, che è prevista per gli uomini, con un intervallo di 90 giorni e per le donne, in età fertile, di 180 giorni; i donatori e le donatrici hanno rispettato in pieno questa condizione facendo registrare un ottimo indice di donazione ( rapporto tra donazioni e donatori che hanno donato nell’anno) di 2,40.

Nel corso del corrente anno sono previste diverse iniziative ad iniziare da quella del prossimo 20 Gennaio in piazza Vittorio Veneto insieme ai 'Cavalcanti del Padule' per finire alle celebrazioni per il 55° anniversario della fondazione in programma nel mese di Settembre.

Fonte: Gruppo donatori di sangue Fratres Fucecchio

Tutte le notizie di Fucecchio