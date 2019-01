Guasto alla rete idrica: disagi a Firenze

Informiamo i cittadini del Comune di Firenze i problemi di approvvigionamento che si stanno registrando in queste ore in via Ugo Foscolo sono causati da un guasto sulla rete idrica. I nostri tecnici hanno già effettuato il sopralluogo e, essendo la perdita non superficiale, stanno procedendo con la ricerca strumentale per individuare il punto esatto dove la condotta DN 80 (8 centimetri di diametro) necessita di riparazione. Publiacqua si scusa con i cittadini per i disagi che questo guasto sta creando loro.

Fonte: Publiacqua

